НАБУ обнародовало схему растраты средств по "делу Мартыненко"

Как установило следствие, добавили в Бюро, среди прочего, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семьи подозреваемых, уплату медицинских услуг, и услуг адвокатов по защите подозреваемого по другому уголовному делу, которое в отношении него открыла прокуратура Швейцарии.

20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

21 апреля руководитель САП Н.Холодницкий сообщил, что вторым фигурантом уголовного производства в отношении ГП "ВостГОК", в котором вручено подозрение Н.Мартыненко, является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.



