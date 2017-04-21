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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26660 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91049 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146635 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114211 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111106 просмотра

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НАБУ обнародовало схему растраты средств по "делу Мартыненко"

НАБУ обнародовало схему растраты средств по "делу Мартыненко"

Киев  •  УНН

 • 16311 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало схему растраты средств в уголовном производстве по ГП "ВостГОК", в котором сообщено о подозрении экс-нардепу Николаю Мартыненко и заместителю председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе. Схему обнародован в Twitter ведомства, передает УНН.

Как установило следствие, добавили в Бюро, среди прочего, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семьи подозреваемых, уплату медицинских услуг, и услуг адвокатов по защите подозреваемого по другому уголовному делу, которое в отношении него открыла прокуратура Швейцарии.

20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

21 апреля руководитель САП Н.Холодницкий сообщил, что вторым фигурантом уголовного производства в отношении ГП "ВостГОК", в котором вручено подозрение Н.Мартыненко, является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

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