НАБУ оприлюднило схему розтрати коштів у "справі Мартиненка"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оприлюднило схему розтрати коштів у кримінальному провадженні щодо ДП “СхідГЗК”, в якому повідомлено про підозру екс-нардепу Миколі Мартиненку та заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Сергію Переломі. Схему оприлюднено у Twitter відомства, передає УНН.
Як встановило слідство, додали у Бюро, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальній справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.
20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затрирмали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
21 квітня керівник САП Н.Холодницький повідомив, що другим фігурантом кримінального провадження щодо ДП “СхідГЗК”, в якому вручено підозру М.Мартиненку, є заступник голови НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.