НАБУ объявило о подозрении судье из Киевской области за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В четверг НАБУ сообщило о подозрении в совершении преступления судье из Киевской области, которого поймали на взятке. Об этом говорится в сообщении в Twitter НАБУ, передает УНН.
"Судье из Киевской области, уличенному на взятке, 23 августа сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, детективы уличили в получении неправомерной выгоды судью одного из районных судов Киевской области 20 августа этого года.
Как установило следствие, служитель Фемиды получил неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности.