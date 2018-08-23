НАБУ оголосило про підозру судді з Київщини через хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У четвер НАБУ повідомило про підозру у вчиненні злочину судді з Київщини, викритому на хабарі. Про це йдеться в повідомленні у Twitter НАБУ, передає УНН.
“Судді з Київщини, викритому на хабарі, 23 серпня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3. ст. 368 Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, детективи викрили на отриманні неправомірної вигоди суддю одного із районних судів Київської області 20 серпня цього року.
Як встановило слідство, служитель Феміди отримав неправомірну вигоду за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності.