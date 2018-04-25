НАБУ не закрывали дело "пленок Онищенко" - Сытник

"Сейчас детективы в очередной раз общаются с господином Онищенко путем переписки. По его заявлениями было зарегистрировано уголовное производство. Мы провели опрос господина Онищенко. В ходе опроса были общие фразы и больше ничего. Но производство не закрыто и продолжается", - сказал Сытник.

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Напомним, впервые информация о "записях Онищенко" появилась еще в 2016 году. Впоследствии информацию об этих записях комментировали в САП и НАБУ.

А Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не слышал и не хочет слышать о так называемых "пленках Александра Онищенко".