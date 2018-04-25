НАБУ не закривало справу “плівок Онищенка” - Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування кримінального провадження щодо “плівок Онищенка”. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Зараз детективи в черговий раз спілкуються з паном Онищенком шляхом переписки. За його заявами було зареєстроване кримінальне провадження. Ми провели опитування пана Онищенка. В ході опитування були загальні фрази і більше нічого. Але провадження не закрито і продовжується”, — сказав Ситник.
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Нагадаємо, вперше інформація про "записи Онищенка" з'явилась ще у 2016-му році. Згодом інформацію про ці записи коментували у САП та НАБУ.
А Президент України Петро Порошенко заявив, що не чув і не хоче чути про так звані “плівки Олександра Онищенка”.