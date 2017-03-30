НАБУ анонсировало новые подозрения по делу Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины анонсировало объявление подозрения работникам ГФС - подельникам временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
"Решается вопрос об объявлении подозрения и другим работникам ГФС Украины, в том числе и территориальных подразделений, выполнявших незаконные указания председателя ГФС", - говорится в сообщении.
В НАБУ уточнили, что сегодня детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП задержали руководителя департамента погашения долга ГФС и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
"По версии следствия, подозреваемый был соучастником преступлений, совершенных председателем ГФС, в результате чего интересам государства причинен ущерб на сумму 2,19 млрд грн. Именно сейчас суд рассматривает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметили в НАБУ.