НАБУ анонсувало нові підозри у справі Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України анонсувало оголошення підозри працівникам ДФС – посібникам тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передает УНН.
"Вирішується питання про оголошення підозри й іншим працівникам ДФС України, в тому числі й територіальних підрозділів, які виконували незаконні вказівки голови ДФС", - йдеться у повідомленні.
В НАБУ уточнили, що сьогодні детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали керівника департаменту погашення боргу ДФС й повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
"За версією слідства, підозрюваний був співучасником злочинів, скоєних головою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн. Саме зараз суд розглядає питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - зазначили у НАБУ.