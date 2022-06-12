Набралось уже 2606 утвердительных ответов на вопрос, нужны ли Украине современные системы ПРО, - Зеленский

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"Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да", - говорится в обращении.

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Как сообщил Глава государства, набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам от 24 февраля. Он подчеркнул, что можно было бы спасти сумерки жизней, если бы оружие снабжали раньше.

"Эта жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедии, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", - отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал обстрелы в Тернопольской области, назвав, что они не имеют “никакого тактического или стратегического смысла”.