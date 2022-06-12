Набралося вже 2606 ствердних відповідей на запитання, чи потрібні Україні сучасні системи ПРО, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що набралося вже 2606 ствердних відповідей на запитання, чи потрібні Україні сучасні системи ПРО. Про це інформує УНН.
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"Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так", - йдеться у зверненні.
Деталі
Як повідомив Глава держави, набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах від 24 лютого. Він підкреслив, що можна було б врятувати сутоні життів, якби зброю постачали раніше.
"Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.