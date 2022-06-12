Набралося вже 2606 ствердних відповідей на запитання, чи потрібні Україні сучасні системи ПРО, - Зеленський

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"Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так", - йдеться у зверненні.

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Як повідомив Глава держави, набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах від 24 лютого. Він підкреслив, що можна було б врятувати сутоні життів, якби зброю постачали раніше.

"Це життя, які можна було б урятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України дослухалися", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський прокоменував обстріли у Тернопільській області, назвавши, що вони не мають “жодного тактичного чи стратегічного сенсу”.