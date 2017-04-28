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Патроны и гранаты обнаружили в автомобиле в Ровенской области

Киев • УНН

 • 2981 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Более 1 тыс. патронов и 10 гранат изъято из автомобиля "Шевроле-Авео" в селе Рокитное Ровенской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Патроны и гранаты обнаружили в автомобиле в Ровенской области

"Автомобиль марки "Шевроле-Авео" с оружием был остановлен 28.04.2017 года ночью по требованию сотрудников полиции в селе Рокитное Ровенской области. Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы изъяли из салона транспортного средства патроны калибра 7,62 мм в количестве 1300 шт и 10 гранат марки Ф-1, РГД-5. Указанная оружие и боеприпасы были помещены в рюкзак армейского образца", - говорится в сообщении.

По данному факту полицией внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Водитель и 2 пассажира автомобиля - все жители разных областей Украины (Черниговской, Житомирской и Кировоградской) приглашены к Рокитненское отделение полиции для дачи объяснений.

Сейчас выясняются все обстоятельства происхождения опасного груза, в т.ч. цель его транспортировки.

Как сообщал УНН 28 апреля, на трассе Кубка Украины по мотокроссу обнаружили гранатометы.

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