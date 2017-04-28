Набої та гранати виявили в автомобілі на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Понад 1 тис. патронів та 10 гранат вилучено з автомобіля "Шевроле-Авео" у селі Рокитне Рівненської області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.
"Автомобіль марки “Шевроле-Авео” зі зброєю був зупинений 28.04.2017 вночі на вимогу працівників поліції у селі Рокитне Рівненської області. Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби вилучили із салону транспортного засобу патрони калібру 7,62 мм в кількості 1300 шт та 10 гранат марки Ф-1, РГД-5. Вказана зброя та бойові припаси були поміщені в рюкзак армійського зразка", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Водій та 2 пасажири автомобіля — усі жителі різних областей України (Чернігівської, Житомирської та Кіровоградської) запрошені до Рокитнівського відділення поліції для дачі пояснень.
Нині з’ясовуються усі обставини походження небезпечного вантажу, в т.ч. мета його транспортування.
Як повідомляв УНН 28 квітня, на трасі Кубка України з мотокросу виявили гранатомети.