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Приближаемся к отметке 1,5 млн тонн - спикер ВМС ВС Украины об украинском зерновом коридоре

Киев • УНН

 • 66836 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинский «зерновой коридор» расширяется и приближается к отметке 1,5 млн тонн по объему. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телемарафоне «Единые новости», передает УНН.

Приближаемся к отметке 1,5 млн тонн - спикер ВМС ВС Украины об украинском зерновом коридоре

Цитата 

«Наш коридор расширяется. Сейчас более 70 судов на запад от начала работы коридора и более 50 на выход. В целом мы приближаемся к отметке 1,5 млн тонн. Это достаточно много. Это не те показатели, которые мы имели, но это уже что-то", — рассказал капитан 3 ранга, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. 

Напомним 

Сообщение о якобы отмене и непрогнозируемой остановке временного коридора для гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности

Кроме того, Украина расширяет "пути солидарности" в отношении экспорта зерна при  взаимодействии с Молдовой и Румынией. Как сообщало УНН, речь идет о применении железнодорожных путей к порту Констанца, что позволит существенно увеличить перегрузку зерна. 

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