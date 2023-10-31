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Наближаємося до відмітки 1,5 млн тонн - речник ВМС ЗС України про український зерновий коридор

Київ • УНН

 • 66836 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український «зерновий коридор» розширюється і наближається до відмітки 1,5 млн тонн за обсягом. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телемарафоні «Єдині новини», передає УНН.

Наближаємося до відмітки 1,5 млн тонн - речник ВМС ЗС України про український зерновий коридор

Цитата 

«Наш коридор розширюється. Зараз понад 70 суден на захід від початку роботи коридору і понад 50 на вихід. Загадом ми наближаємося до відмітки 1,5 млн тонн. Це досить багато. Це не ті показники, що ми мали, але це вже щось", — розповів капітан 3 рангу, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. 

Нагадаємо 

Повідомлення про начебто скасування і непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності

Крім того, Україна розширює "шляхи солідарності" щодо експорту зерна при  взаємодії з Молдовою та Румунією. Як повідомляло УНН, йдеться про застосування залізничних шляхів до порту Констанца, що дозволить істотно збільшити перевантаження зерна. 

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