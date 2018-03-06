На встрече с делегацией Южной Кореи Ким Чен Ын выразил желание снизить напряженность на Корейском полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын и члены южнокорейской делегации, прибывшие в Пхеньян, договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное агентство Reuters и на государственное информационное агентство КНДР (KCNA).
Ким Чен Ын “обменялся мнениями относительно проблем снижения острой военной напряженности на Корейском полуострове, активизации диалога и разносторонних контактов, сотрудничества и обменов”, говорится в сообщении агентства. Встреча руководителя КНДР со специальными посланниками президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прошла “в искренней атмосфере”, отмечает KCNA.
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“Ким Чен Ын выразил принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения родины”, — говорится в сообщении Reuters.
Делегация также передала Ким Чен Ыну письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
“Ким Чен Ын узнал от южнокорейского спецпосланника о намерениях президента Мун Чжэ Ина по саммиту, после чего стороны обменялись мнениями и достигли удовлетворительного соглашения”, — пишет агентство KCNA. Лидер КНДР “отдал важные распоряжения в соответствующих областях для немедленной реализации соответствующих шагов”, подчеркивается в сообщении.
Агентство KCNA не уточняет, обсуждалась в ходе встречи ракетная и ядерная программы КНДР. Других подробностей не приводится. Представители администрации Мун Чжэ Ина также пока не разглашают подробности относительно переговоров, ссылаясь на то, что еще не получили подробный отчет о встрече.
“Высший руководитель также провел глубокий обмен мнениями о вопросах смягчения острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога и контакта”, — говорится в сообщении.
Напомним, ведущие помощники президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в понедельник прилетели в Северную Корею для встречи с лидером республики Ким Чен Ином. Визит должен стать шагом в сторону улучшения межкорейских отношений, а также помочь начать диалог между КНДР и США.