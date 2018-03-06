На встрече с делегацией Южной Кореи Ким Чен Ын выразил желание снизить напряженность на Корейском полуострове

КИЕВ. 6 марта. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын и члены южнокорейской делегации, прибывшие в Пхеньян, договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное агентство Reuters и на государственное информационное агентство КНДР (KCNA).