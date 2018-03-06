На зустрічі з делегацією Південної Кореї Кім Чен Ин висловив бажання знизити напруженість на Корейському півострові

КИЇВ. 6 березня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин та члени південнокорейської делегації, які прибули у Пхеньян, домовилися працювати над зниженням військової напруженості на Корейському півострові, а також обговорили можливість проведення саміту лідерів двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне агентство Reuters та на державну інформаційну агенцію КНДР (KCNA).