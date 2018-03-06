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На зустрічі з делегацією Південної Кореї Кім Чен Ин висловив бажання знизити напруженість на Корейському півострові

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин та члени південнокорейської делегації, які прибули у Пхеньян, домовилися працювати над зниженням військової напруженості на Корейському півострові, а також обговорили можливість проведення саміту лідерів двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне агентство Reuters та на державну інформаційну агенцію КНДР (KCNA).

Кім Чен Ин “обмінявся думками з проблем зниження гострої військової напруженості на Корейському півострові, активізації діалогу і різнобічних контактів, співпраці та обмінів”, йдеться в повідомленні агентства. Зустріч керівника КНДР зі спеціальними посланцями президента Південної Кореї Мун Чже Іна пройшла “в щирій атмосфері”, зазначає KCNA.

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“Кім Чен Ин висловив принципову волю і тверде бажання просувати міжкорейські відносини і відкривати нову історію об’єднання батьківщини”, — йдеться в повідомленні Reuters.

Делегація також передала Кім Чен Ину лист від президента Південної Кореї Мун Чже Іна. 

“Кім Чен Ин дізнався від південнокорейського спецпосланця про наміри президента Мун Чже Іна щодо саміту, після чого сторони обмінялися думками і досягли задовільного угоди”, — пише агентство KCNA. Лідер КНДР “віддав важливі розпорядження у відповідних областях для негайної реалізації відповідних кроків”, підкреслюється в повідомленні.

Агентство KCNA не уточнює, чи обговорювалася в ході зустрічі ракетна і ядерна програми КНДР. Інших подробиць не наводиться. Представники адміністрації Мун Чже Іна також поки не розголошують подробиці щодо переговорів, посилаючись на те, що ще не отримали детальний звіт про зустріч.

“Вищий керівник також провів глибокий обмін думками про питання пом’якшення гострої військової напруженості на Корейському півострові і активізації багатостороннього діалогу та контакту”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, провідні помічники президента Південної Кореї Мун Дже-іна в понеділок прилетіли до Північної Кореї для зустрічі з лідером республіки Кім Чен Іном. Візит має стати кроком в бік покращення міжкорейських відносин, а також допомогти розпочати діалог між КНДР та США.

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