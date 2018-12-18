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На зимние праздники украинцы будут травиться алкоголем - эксперт

Киев • УНН

 • 19569 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Поскольку в Украине доля нелегального рынка алкогольной продукции уже почти превышает легальную, к новогодним праздникам количество отравлений суррогатом возрастет. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Александр Охрименко.

На зимние праздники украинцы будут травиться алкоголем - эксперт

По его словам, часто украинцы сознательно идут на покупку и употребление низкокачественной контрафактной спиртной продукции.

"Все давно знают, что на рынках, в неспециализированных киосках, так называемых наливайках, продают фальсификат. Вполне вероятно - суррогат. Но все равно есть и часть украинцев, которые об этом знают и все равно сознательно идут и покупают там алкоголь.

Поскольку перед Новым годом количество покупок алкогольных напитков, как официальных, так и сомнительного происхождения, растет, можем прогнозировать, что количество отравлений возрастет также. Летальные случаи тоже - не исключение, особенно, если кто-то осмелится не только выпить, но и перебрать такой водки сомнительного происхождения", - отметил Охрименко.

Напомним, как писал УНН, около 70% украинского водочного рынка находится в тени.

К тому же, объемы производства качественной водки в Украине постоянно падают: по итогам 2017-го снизились на 20%, по итогам первых 6 месяцев этого года - уже на 17%.

Участники алкорынка, в свою очередь, отмечают бездействие правоохранительных органов в борьбе с теневиками.

"...правоохранители практически не действуют, а если и действуют, то наказание за продажу суррогата у нас абсолютно не пугает нарушителя. Он платит свои несколько тысяч штрафа и отбивает их в первый же день возобновления нелегальных продаж подпольной водки", - говорят эксперты.

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