На зимові свята українці труїтимуться алкоголем - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Оскільки в Україні частка нелегального ринку алкогольної продукції вже мало не перевищує легальну, до новорічних свят кількість отруєнь сурогатом зросте. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Олександр Охріменко.
За його словами, часто українці свідомо йдуть на купівлю та вживання низькоякісної контрафактної спиртної продукції.
"Усі давно знають, що на ринках, у неспеціалізованих кіосках, так званих наливайках, продають фальсифікат. Цілком ймовірно - сурогат. Але все одно є та частина українців, які про це знають і все одно свідомо йдуть і купують там алкоголь.
Оскільки перед Новим роком кількість покупок алкогольних напоїв, як офіційних, так і сумнівного походження, зростає, можемо прогнозувати, що кількість отруєнь зросте також. Летальні випадки теж - не виключення, особливо, якщо хтось наважиться не тільки випити, а ще й перебрати такої горілки сумнівного походження",- зазначив Охріменко.
Нагадаємо, як писав УНН, близько 70% українського горілчаного ринку перебуває в тіні.
До того ж, обсяги виробництва якісної горілки в Україні постійно падають: за підсумками 2017 року знизилися на 20%, за підсумками перших 6 місяців цього року - вже на 17%.
Учасники алкоринку, своєю чергою, наголошують на бездіяльності правоохоронців у боротьбі з тіньовиками.
"...правоохоронці практично не діють, а якщо і діють, то покарання за продаж сурогату у нас абсолютно не лякає порушника. Він платить свої кілька тисяч штрафу і відбиває їх у перший же день відновлення нелегальних продажів підпільної горілки”, - кажуть експерти.