На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей
Киев • УНН
Трое детей погибли во время пожара в жилом доме в Житомирской области, а их мать получила ожоги; вероятной причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением.
В Житомирской области, в жилом доме вспыхнул пожар. Дом уже был охвачен пламенем, когда пожарные прибыли на место происшествия, в результате чего погибли трое детей; их мать получила ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
В селе Вербовцы Коростенского района Житомирской области, 8 декабря днем, произошло возгорание в жилом доме. Согласно официальной информации, дом уже был охвачен пламенем, когда пожарные прибыли на место происшествия. В огне погибли трое малолетних детей в возрасте от 2 до 5 лет.
Также отмечается, что мама малышей, 1986 года рождения, получила ожоги.
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Тушить пожар чрезвычайникам помогали пожарные местной пожарной охраны из двух сел, однако чтобы полностью его ликвидировать понадобилось почти 1,5 часа.
Указывается, что предварительная причина трагедии - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей
Трое детей погибли во время пожара в жилом доме в Житомирской области, а их мать получила ожоги; вероятной причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением.
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