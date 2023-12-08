На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей

В Житомирской области, в жилом доме вспыхнул пожар. Дом уже был охвачен пламенем, когда пожарные прибыли на место происшествия, в результате чего погибли трое детей; их мать получила ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В селе Вербовцы Коростенского района Житомирской области, 8 декабря днем, произошло возгорание в жилом доме. Согласно официальной информации, дом уже был охвачен пламенем, когда пожарные прибыли на место происшествия. В огне погибли трое малолетних детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Также отмечается, что мама малышей, 1986 года рождения, получила ожоги.

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Тушить пожар чрезвычайникам помогали пожарные местной пожарной охраны из двух сел, однако чтобы полностью его ликвидировать понадобилось почти 1,5 часа.

Указывается, что предварительная причина трагедии - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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