В Житомирской области задержали организатора нелегальной миграции, которого разыскивал Интерпол

"По информации правоохранителей, местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС", - говорится в сообщении.



Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в Украину, чтобы оформить себе документы на новую фамилию.



Сейчас он находится под стражей. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.



Как сообщал УНН, пограничники разоблачили разыскиваемого Интерполом гражданина США.