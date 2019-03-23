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На Житомирщині затримали організатора нелегальної міграції, якого розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Коростишеві на Житомирщині затримано українця, який перебував у міжнародному розшуку за переправлення нелегалів до ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

На Житомирщині затримали організатора нелегальної міграції, якого розшукував Інтерпол

“За інформацією правоохоронців, місцевий житель протягом тривалого часу переховувався в європейських країнах від слідства за організацію незаконної міграції іноземців до ЄС”, - йдеться в повідомлені.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник повернувся до України аби оформити собі документи на нове прізвище.

Наразі він перебуває під вартою. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, прикордонники викрили розшукуваного Інтерполом громадянина США.

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