В Житомирской области за сутки число новых случаев COVID-19 возросло почти вдвое

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Житомирской области за сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Утром сообщили об одиннадцати новых случаях, впрочем, только что предоставили информацию о еще 22 новых случаях коронавирусной инфекции у жителей Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волынского, Коростышев и Коростышевского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.