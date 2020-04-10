В Житомирской области за сутки число новых случаев COVID-19 возросло почти вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Житомирской области за сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Утром сообщили об одиннадцати новых случаях, впрочем, только что предоставили информацию о еще 22 новых случаях коронавирусной инфекции у жителей Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волынского, Коростышев и Коростышевского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Всего за сегодня, 10 апреля, в Житомирской области путем лабораторного исследования COVID-19 обнаружили у 33 жителей области. Сейчас в Житомирской области 74 случая этого заболевания.
COVID-19 обнаружили в Коростышеве - у мужчины 26 лет, женщины 36 лет, мужчины 44 лет;
Коростышевском районе - у женщины 42 лет, женщины 23 лет, мальчика 7 месяцев, мужчины 23 лет;
Овруче - у мужчины 69 лет;
Новограде-Волынском - у женщины 32 лет
Малине - у женщины 55 лет, женщины 51 года, мужчины 45 лет, женщины 39 лет, мальчика 11 лет, женщины 39 лет, женщины 41 год, мужчины 47 лет, женщины 58 лет
Житомире - у мужчины 55 лет, мужчины 25 лет, мужчины 24 лет;
Бердичеве - у мужчины 45 лет.
По информации Житомирского областного лабораторного центра, по состоянию на 22:00 10 апреля в Житомирской области 74 случая коронавирусной инфекции:
2 случая в г. Радомышль (1 - летальный 2020 г.,)
9 случаев в Житомире;
16 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 2020 г., 1 - летальный 09.04.2020 г.)
21 случаев в Малинском районе;
14 случаев в Коростенском районе;
1 случай в Житомирском районе;
2 случая в Черняховском районе;
1 случай в Новоград-Волынском;
1 случай в Овруче;
3 случая в Коростышеве;
4 случая в Коростышевском районе.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (21 случай), Бердичевском (16), Коростенском (14) районах.
Напомним, в Украине уже более 2000 случаев COVID-19, из них 69 летальных.