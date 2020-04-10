На Житомирщині за добу кількість нових випадків COVID-19 зросла майже вдвічі

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Житомирщині за добу зафіксували 33 нових випадки захворювання на COVID-19. Вранці повідомили про одинадцять нових випадків, втім, щойно надали інформацію про ще 22 нових випадки коронавірусної інфекції у жителів Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волинського, Коростишева та Коростишівського району. Про це УНН повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА.