На Житомирщині за добу кількість нових випадків COVID-19 зросла майже вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Житомирщині за добу зафіксували 33 нових випадки захворювання на COVID-19. Вранці повідомили про одинадцять нових випадків, втім, щойно надали інформацію про ще 22 нових випадки коронавірусної інфекції у жителів Житомира, Бердичева, Малина, Овруча, Новоград-Волинського, Коростишева та Коростишівського району. Про це УНН повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА.
Загалом за сьогодні, 10 квітня, на Житомирщині шляхом лабораторного дослідження COVID-19 виявили у 33 жителів області. Наразі у Житомирській області 74 випадки цього захворювання.
COVID-19 виявили у Коростишеві – у чоловіка 26 років, жінки 36 років, чоловіка 44 років;
Коростишівському районі – у жінки 42 років, жінки 23 років, хлопчика 7 місяців, чоловіка 23 років;
Овручі – у чоловіка 69 років;
Новограді-Волинському – у жінки 32 років;
Малині – у жінки 55 років, жінки 51 року, чоловіка 45 років, жінки 39 років, хлопчика 11 років, жінки 39 років, жінки 41 рік, чоловіка 47 років, жінки 58 років;
Житомирі – у чоловіка 55 років, чоловіка 25 років, чоловіка 24 років;
Бердичеві – у чоловіка 45 років.
За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, станом на 22:00 10 квітня на Житомирщині 74 випадки коронавірусної інфекції:
2 випадки у м. Радомишль (1 – летальний 2020р.,);
9 випадків у м. Житомирі;
16 випадків у Бердичівському районі (1 – летальний 2020р., 1 – летальний 09.04.2020р.);
21 випадків в Малинському районі;
14 випадків у Коростенському районі;
1 випадок у Житомирському районі;
2 випадки у Черняхівському районі;
1 випадок у Новоград-Волинському;
1 випадок в Овручі;
3 випадки у Коростишеві;
4 випадки в Коростишівському районі.
Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Малинському (21 випадок), Бердичівському (16), Коростенському (14) районах.
Нагадаємо, в Україні уже понад 2 тисячі випадків COVID-19, з них 69 летальні.