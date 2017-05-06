В Житомирской области в ДТП погибли три человека
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 мая. УНН. Три человека погибли в результате ДТП на Житомиршини, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области, передает УНН.
Авария произошла вчера на 73-км автодороги "Киев - Чоп" около 17:00.
Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Jetta, двигаясь в направлении Житомира не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.
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"В результате ДТП пассажиры легковушки, 48-летний житель Ровенской области и житель Волыни от полученных травм погибли на месте происшествия. Не удалось также спасти жизнь водителя Volkswagen, от тяжелых повреждений мужчина скончался в "скорой" по дороге в больницу", - сообщают в полиции.
В рамках начатого досудебного расследования полиция выясняет все причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.