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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Житомирщині у ДТП загинуло троє людей

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 травня. УНН. Троє людей загинуло внаслідок ДТП на Житомиршині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.

На Житомирщині у ДТП загинуло троє людей

Аварія сталась вчора на 73-км автодороги “Київ — Чоп” близько 17:00.

Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen Jetta, рухаючись у напрямку Житомира не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою, що стояла на узбіччі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні цьогоріч сталось більше 54 тис. ДТП – І.Прохоренко

“Унаслідок ДТП пасажири легковика, 48-річний рівнянин і житель Волині від отриманих травм загинули на місці пригоди. Не вдалося також врятувати життя керманича Volkswagen, від тяжких ушкоджень чоловік помер у „швидкій“ дорогою до лікарні”, — повідомляють у поліції.

У рамках розпочатого досудового розслідування поліція з’ясовує усі причини та обставини, що призвели до трагедії.

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