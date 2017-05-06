На Житомирщині у ДТП загинуло троє людей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 травня. УНН. Троє людей загинуло внаслідок ДТП на Житомиршині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась вчора на 73-км автодороги “Київ — Чоп” близько 17:00.
Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen Jetta, рухаючись у напрямку Житомира не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою, що стояла на узбіччі.
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“Унаслідок ДТП пасажири легковика, 48-річний рівнянин і житель Волині від отриманих травм загинули на місці пригоди. Не вдалося також врятувати життя керманича Volkswagen, від тяжких ушкоджень чоловік помер у „швидкій“ дорогою до лікарні”, — повідомляють у поліції.
У рамках розпочатого досудового розслідування поліція з’ясовує усі причини та обставини, що призвели до трагедії.