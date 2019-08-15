В Житомирской области пяти людям сообщили о подозрении из-за копания янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Житомирской области пяти лицам сообщено о подозрении в незаконной добыче янтаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
"Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное группой лиц. Сейчас, по согласованию с процессуальным руководителем, пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, группа из пяти человек, жителей Олевского района и города Житомира, на протяжении длительного периода времени занималась противоправной деятельностью по добыче янтаря на территории местного лесничества.
Организатор незаконной добычи янтаря, житель Олевска, обеспечивал нелегальных старателей соответствующей техникой - мотопомпами, транспортом, а также другим орудием для добывания полезных ископаемых, добавили в ведомстве.
Разоблачили и прекратили противозаконную деятельность подозреваемых сотрудники УСБУ в области в мае 2019 года, в ходе проведения негласных следственных действий по обнаружению нелегального цеха по производству и обработке незаконно добытого янтаря.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал уволить руководителя полиции области и руководителей райотделов полиции, а также главу СБУ в области из-за янтарных схем.
Как сообщал УНН, глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк сообщил, что государство должно инвестировать около 20-30 млн грн для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря.