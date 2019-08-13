Легалізація видобутку бурштину обійдеться Україні у 20-30 млн грн – Держгеонадра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Держава має інвестувати близько 20-30 млн грн для проведення геологічного вивчення ділянок задля легалізації видобутку бурштину і подальшого продажу спецдозволів на електронних аукціонах. Про це повідомив Голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк під час робочої наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
"Держгеонадра вбачає шлях врегулювання проблем з видобутку бурштину у збільшенні проведень геологічного вивчення ділянок для надання у законний спосіб прав на видобування бурштину. Тільки для пошуку нових бурштинових ділянок для надрокористувачів потрібно виділити близько 20-30 млн грн. Це виключно на виконання геологічних робіт. Тобто, проведені розвідування і вивчені нові ділянки ми можемо запропонувати інвесторам - потенційним надрокористувачам на електронних торгах", - сказав Кирилюк.
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За його словами, проведення електронних торгів - це єдиний дієвий антикорупційний і прозорий шлях отримання прав на видобування не тільки бурштину, а будь-якої корисної копалини.
Керівник Держгеонадр також наголосив, що від продажу спеціальних дозволів на користування бурштиновими надрами держава отримає поповнення бюджету.
"Збільшення виданих спецдозволів на видобуток - це легалізація ринку. І найважливіше - це посилення кримінальної відповідальності по всій країні і по всім видам корисних копалин за незаконний видобуток, піску, вугілля і т.д.", - додав Кирилюк.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема незаконного видобутку бурштину в Житомирській, Волинській, Рівненській областях України набула масштабу екологічного лиха.