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Легализация добычи янтаря обойдется Украине в 20-30 млн грн - Госгеонедра

Легализация добычи янтаря обойдется Украине в 20-30 млн грн - Госгеонедра

Киев  •  УНН

 • 14840 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Государство должно инвестировать около 20-30 млн грн для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и последующей продажи спецразрешений на электронных аукционах. Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк во время рабочего совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проведения геологического изучения участков для предоставления законно прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах", - сказал Кирилюк.

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По его словам, проведение электронных торгов - это единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.

Руководитель Госгеонедр также отметил, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

"Увеличение выданных специальных разрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу, песка, угля и т.д.", - добавил Кирилюк.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины приобрела масштаб экологического бедствия.

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