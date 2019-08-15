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На Житомирщині п'ятьом людям повідомили про підозру за копання бурштину

На Житомирщині п'ятьом людям повідомили про підозру за копання бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Житомирщині п’ятьом особам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні бурштину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.

"Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене групою осіб. Наразі, за погодженням із процесуальним керівником, п’ятьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.ч. 2, 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, група з п’яти осіб, жителів Олевського району та міста Житомира, впродовж тривалого періоду часу займалися протиправною діяльністю з видобутку бурштину на території місцевого лісництва.

Організатор незаконного видобутку бурштину, житель Олевська, забезпечував нелегальних старателів відповідною технікою – мотопомпами, транспортом, а також іншим знаряддям для добування корисної копалини, вказали у відомстві.

Викрили та припинили протизаконну діяльність підозрюваних співробітники УСБУ в області у травні 2019 року, під час проведення негласних слідчих дій з виявлення нелегального цеху з виробництва та обробітку незаконно видобутого бурштину.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область закликав звільнити керівника поліції області та очільників райвідділів поліції, а також голову СБУ в області через бурштинові схеми.

Як повідомляв УНН, голова Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк повідомив, що держава має інвестувати близько 20-30 млн грн для проведення геологічного вивчення ділянок задля легалізації видобутку бурштину.

Українські Національні Новини

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