В Житомирской области пятеро пациентов с COVID-19 находятся в самоизоляции, еще 4 - в больнице

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Житомирской области подтверждено 11 случаев коронавирусной болезни, из которых два - летальные. Из 9 больных пять человек - находятся на самоизоляции, а четверо в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.