В Житомирской области пятеро пациентов с COVID-19 находятся в самоизоляции, еще 4 - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Житомирской области подтверждено 11 случаев коронавирусной болезни, из которых два - летальные. Из 9 больных пять человек - находятся на самоизоляции, а четверо в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
"От последнего нашего брифинге в области подтвердили еще новые случаи заболевания коронавирусом у жителей Бердичевского, Малинского, Коростенского районов и города Житомира. Сегодня в Житомирской области зарегистрировано 11 положительных случаев (подтверждено COVID-19)", - отметил глава ОГА Виталий Бунечко.
Отмечается, что по состоянию на 6 апреля, в Житомирской области из 11 больных коронавирусом, два человека умерли.
"Из девяти больных коронавирусной инфекцией: 5 человек находятся на самоизоляции на постоянной связи с врачами, 4 человека - на стационарном лечении. Общее состояние всех пациентов - ближе к удовлетворительному. У пациентки с Малина еще повышается температура и наблюдается кислородная сатурация, но есть положительная динамика. В Коростенском районе один пациент лечится дома, второй после повторного теста также может быть отправлен на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, 4 апреля в Житомирской области зарегистрировали еще 2 случая COVID-19.