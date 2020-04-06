На Житомирщині п'ятеро пацієнтів із COVID-19 перебувають у самоізоляції, ще 4 – у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Житомирщині підтверджено 11 випадків коронавірусної хвороби, з яких два – летальні. З 9 хворих п’ять осіб - перебувають на самоізоляції, а четверо у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"Від останнього нашого брифінгу в області підтвердили ще нові випадки захворювання на коронавірус у жителів Бердичівського, Малинського, Коростенського районів та міста Житомира. На сьогодні на Житомирщині зареєстровано 11 позитивних випадків (підтверджено COVID-19)", – наголосив голова ОДА Віталій Бунечко.
Зазначається, що станом на 6 квітня, в Житомирській області з 11 хворих на коронавірус, двоє людей померли.
"З дев’яти хворих на коронавірусну інфекцію: 5 осіб перебувають на самоізоляції на постійному зв’язку з лікарями, 4 особи – на стаціонарному лікуванні. Загальний стан усіх пацієнтів - ближче до задовільного. У пацієнтки з Малина ще підвищується температура та спостерігається киснева сатурація, але є позитивна динаміка. У Коростенському районі один пацієнт лікується вдома, другий після повторного тесту також може бути відправлений на самоізоляцію", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН раніше, 4 квітня у Житомирській області зареєстрували ще 2 випадки COVID-19.