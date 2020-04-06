На Житомирщині п'ятеро пацієнтів із COVID-19 перебувають у самоізоляції, ще 4 – у лікарні

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Житомирщині підтверджено 11 випадків коронавірусної хвороби, з яких два – летальні. З 9 хворих п’ять осіб - перебувають на самоізоляції, а четверо у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.