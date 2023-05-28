На Житомирщине прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Житомирской области прогремели взрывы. Об этом пишут местные Telegram-каналы и СМИ, передает УНН.
Детали
Так, жители Житомирщины сообщили о взрывах в области и городе. Также, новые взрывы слышали и жители Киевской области.
Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в Голосеевском районе столицы локализован.
"Пожар в Голосеевском районе столицы, пылавший после попадания обломков дрона, на площади 700 м.кв, локализовали. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 м.кв. Спасатели привлекли к ликвидации возгорания новейшие средства и технологии. Спасибо нашим спасателям и пожарным!", - отметил он.
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Вследствие вражеского обстрела, Киев подвергся разрушениям от падения обломков. Уже известно об одном погибшем и одном раненом.