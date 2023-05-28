На Житомирщині пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Житомирській області пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали та ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Так, мешканці Житомирщини повідомили про вибухи в області та місті. Також, нові вибухи чули й мешканці Київщини.
Тим часом, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежу в Голосіївському районі столиці локалізовано.
"Пожежу в Голосіївському районі столиці, що палала після влучання уламків дрону, на площі 700 м.кв, локалізували. Зруйновані будівельні конструкції на загальній площі 1000 м.кв. Рятувальники залучили до ліквідації загоряння найновіші засоби і технології. Дякуємо нашим рятувальникам і пожежним!", - зазначив він.
Доповнення
Внаслідок ворожого обстрілу, Київ зазнав руйнувань від падіння уламків. Вже відомо про одного загиблого та одного пораненого.