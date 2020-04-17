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В Житомирской области подтверждено еще 20 случаев COVID-19

В Житомирской области подтверждено еще 20 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20981 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Житомирской области зафиксировано еще 20 случаев COVID-19. Всего в области уже 197 случаев коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

"В Житомирской области лабораторно подтверждены еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 обнаружили у жителей Бердичева, Житомира, Радомышль, Малина, Олевск, Житомирского и Андрушовского районов", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 22:00 17 апреля в Житомирской области зарегистрировано уже 197 случаев коронавируса.

"Сегодня, 17 апреля, коронавирусной инфекцией впервые зафиксировали в Олевске (мужчина, 27 лет), в селе Песчанка Житомирского района (женщина, 42 года) и в Житомирской области (муж, 29 лет). В Бердичеве обнаружили 9 новых больных (человек, 18 лет женщина, 65 лет женщина, 53 года; женщина, 57 лет женщина, 33 года; женщина, 75 лет женщина, 66 лет женщина, 39 лет женщина, 28 лет)", - отмечается в сообщении.

Также 4 новых подтвержденных случая COVID-19 в Житомире (женщина, 22 года; женщина, 54 года; мужчина, 57 лет мужчина, 52 года). Таким образом, в областном центре уже 46 житомирян имеют диагноз - коронавирус.

"Еще 3 случая зафиксировали в Малине (женщина, 59 лет женщина, 60 лет женщина, 48 лет). Новый 1 случай в Радомышле у женщины (71 год). К этому времени там последний подтвержденный COVID-19 был зафиксирован еще 30 марта", - информирует ОГА.

Отмечается, что самым большим центром с подтвержденным коронавирусом в Житомирской облоасти остается Коростень, где такой диагноз у 54 жителей города. В Житомире количество больных снова выросло и теперь составляет 46 человек. Увеличилось количество больных и в Бердичеве - до 39 человек.

Как сообщалось, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных.

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