На Житомирщині підтверджено ще 20 випадків COVID-19

ukru
16:58 • 18248 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 86404 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 169289 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 172914 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 178912 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186076 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165300 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183725 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144635 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149870 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 122087 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114053 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 121939 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 95940 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174231 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 169288 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 172912 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 178911 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186075 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 22200 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 95951 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114055 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110595 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110781 перегляди
Актуальне
На Житомирщині підтверджено ще 20 випадків COVID-19

На Житомирщині підтверджено ще 20 випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 20990 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Житомирській області зафіксовано ще 20 випадків COVID-19. Загалом в області вже 197 випадків коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"У Житомирській області лабораторно підтверджені ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 виявили у жителів Бердичева, Житомира, Радомишля, Малина, Олевська, Житомирського та Андрушівського районів",- йдеться в повідомленні.

Так, станом на 22:00 17 квітня 2020 року на Житомирщині зареєстровано вже 197 випадків коронавірусу.

"Сьогодні, 17 квітня, коронавірусну інфекцію вперше зафіксували в Олевську (чоловік, 27 років), у селі Піщанка Житомирського району (жінка, 42 роки) та в Андрушівському районі (чоловік, 29 років). У Бердичеві виявили 9 нових хворих (чоловік, 18 років; жінка, 65 років; жінка, 53 роки; жінка, 57 років; жінка, 33 роки; жінка, 75 років; жінка, 66 років; жінка, 39 років; жінка, 28 років)",- зазначається в повідомленні.

Також 4 нових підтверджених випадків COVID-19 у Житомирі (жінка, 22 роки; жінка, 54 роки; чоловік, 57 років; чоловік, 52 роки). Таким чином, в обласному центрі вже 46 житомирян мають діагноз – коронавірус.

"Ще 3 випадки зафіксували у Малині (жінка, 59 років; жінка, 60 років; жінка, 48 років). Новий 1 випадок у Радомишлі у жінки (71 рік). До цього часу там останній підтверджений COVID-19 був зафіксований ще 30 березня",- інформує ОДА.

Наголошується, що найбільшим осередком з підтвердженим коронавірусом на Житомирщині залишається Коростень, де такий діагноз має 54 жителя міста. У Житомирі кількість хворих знову зросла і тепер становить 46 осіб. Збільшилася кількість хворих і у Бердичеві – до 39 осіб.

Як повідомлялося, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74