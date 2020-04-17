На Житомирщині підтверджено ще 20 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Житомирській області зафіксовано ще 20 випадків COVID-19. Загалом в області вже 197 випадків коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"У Житомирській області лабораторно підтверджені ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 виявили у жителів Бердичева, Житомира, Радомишля, Малина, Олевська, Житомирського та Андрушівського районів",- йдеться в повідомленні.
Так, станом на 22:00 17 квітня 2020 року на Житомирщині зареєстровано вже 197 випадків коронавірусу.
"Сьогодні, 17 квітня, коронавірусну інфекцію вперше зафіксували в Олевську (чоловік, 27 років), у селі Піщанка Житомирського району (жінка, 42 роки) та в Андрушівському районі (чоловік, 29 років). У Бердичеві виявили 9 нових хворих (чоловік, 18 років; жінка, 65 років; жінка, 53 роки; жінка, 57 років; жінка, 33 роки; жінка, 75 років; жінка, 66 років; жінка, 39 років; жінка, 28 років)",- зазначається в повідомленні.
Також 4 нових підтверджених випадків COVID-19 у Житомирі (жінка, 22 роки; жінка, 54 роки; чоловік, 57 років; чоловік, 52 роки). Таким чином, в обласному центрі вже 46 житомирян мають діагноз – коронавірус.
"Ще 3 випадки зафіксували у Малині (жінка, 59 років; жінка, 60 років; жінка, 48 років). Новий 1 випадок у Радомишлі у жінки (71 рік). До цього часу там останній підтверджений COVID-19 був зафіксований ще 30 березня",- інформує ОДА.
Наголошується, що найбільшим осередком з підтвердженим коронавірусом на Житомирщині залишається Коростень, де такий діагноз має 54 жителя міста. У Житомирі кількість хворих знову зросла і тепер становить 46 осіб. Збільшилася кількість хворих і у Бердичеві – до 39 осіб.
Як повідомлялося, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні.