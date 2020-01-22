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В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с ежемесячным оборотом в более миллион гривен

Киев • УНН

 • 20832 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Житомирской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили масштабное изготовление и сбыт на территории области синтетических психотропных веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с ежемесячным оборотом в более миллион гривен

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входило 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ. Компоненты для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через интернет, а также в специализированных точках торговли химическими соединениями. С целью конспирации дельцы постоянно меняли местоположение "производства" и переезжали в разные населенные пункты вблизи областного центра. Сбывали амфетамин оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров. Встречи с заказчиками проходили в одной из автомастерских Житомира.

По оперативной информации, ежемесячно наркогруппировка синтезировала и сбывала до трех килограммов амфетамина, что по ценам "черного рынка" составляет почти 1,2 миллиона гривен.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки вблизи областного центра во время синтеза очередной партии амфетамина. Во время более двадцати одновременных обысков по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в автомобилях наркодельцов правоохранители изъяли почти 250 граммов психотропа, 300 граммов марихуаны, технологическое оборудование, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 и 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех участников наркобизнеса. Двум наркодилерам уже сообщено о подозрении.

Напомним, в Луганской области задержали студента-медика, который организовал нарколабораторию и продавал "товар" через Telegram-канал.

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