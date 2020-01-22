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На Житомирщині ліквідували нарколабораторію з щомісячним обігом у понад мільйон гривень

Київ • УНН

 • 20832 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Житомирській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого налагодили масштабне виготовлення і збут на території області синтетичних психотропних речовин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

На Житомирщині ліквідували нарколабораторію з щомісячним обігом у понад мільйон гривень

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входило 13 осіб, у тому числі керівник однієї з громадських організацій Житомира та військовослужбовець ЗСУ. Компоненти для виготовлення наркотиків зловмисники замовляли через інтернет, а також у спеціалізованих точках торгівлі хімічними сполуками. Із метою конспірації ділки постійно змінювали місце розташування "виробництва" та переїжджали у різні населені пункти поблизу обласного центру. Збували амфетамін оптовими партіями через розгалужену мережу дилерів. Зустрічі із замовниками проходили в одній із автомайстерень Житомира.

За оперативною інформацією, щомісяця наркоугруповання синтезувало та збувало до трьох кілограмів амфетаміну, що за цінами "чорного ринку" становить майже 1,2 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання поблизу обласного центру під час синтезу чергової партії амфетаміну. Під час понад двадцяти одночасних обшуків за місцями проживання та реєстрації зловмисників, а також у автомобілях наркоділків правоохоронці вилучили майже 250 грамів психотропу, 300 грамів марихуани, технологічне обладнання, хімічні речовини та прекурсори, готівку, банківські картки, мобільні телефони, зброю та інші докази протиправної діяльності групи.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 і 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників наркобізнесу. Двом наркодилерам уже повідомлено про підозру. 

Нагадаємо, на Луганщині затримали студента-медика, який організував нарколабораторію та продавав "товар" через Telegram-канал.

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