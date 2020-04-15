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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
В Житомирской области лабораторно подтвердили 28 новых случаев заболевания COVID-19

В Житомирской области лабораторно подтвердили 28 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15633 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Житомирской области лабораторно подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

По его словам, по состоянию на 22:00 зафиксировали 28 новых случаев в области. Среди них 8 случаев в Житомире, 8 в Коростене, 6 случаев в Бердичеве, 2 случая в Бердичевском районе, в Малинском районе — 1, Новоград-Волынский — 1 и 1 в пгт Лугины.

Всего на Житомирщине 162 случая заболевания COVID-19.

  • В Житомире 8 случаев:

◾ девочка, 2 года 10 месяцев;
◾ человек, 45 лет
◾ человек, 28 лет
◾ женщина, 62 года;
◾ человек, 42 года
◾ женщина, 55 лет.
◾ человек, 59 лет
◾ женщина, 41 лет.

  • 2 случая в Житомирском районе:

◾ женщина, 40 лет (с. Ивановка)
◾ человек, год рождения уточняется, с. Болярка.

  • 6 случаев в Бердичеве:

◾ человек, 58 лет
◾ мальчик, 15 лет
◾ человек, 48 лет
◾ женщина, 52 года;
◾ женщина, 44 года,
◾ человек, 38 лет.

  • 8 случаев в Коростене:

◾ девушка, 19 лет
◾ мальчик, 10 лет
◾ человек, 40 лет
◾ парень, 18 лет
◾ человек, 40 лет
◾ человек, 52 года;
◾ женщина, 41 год;
◾ женщина, 43 года.

  • Зафиксировано по одному случаю:

◾ Малин — человек, 56 лет
◾ Малинский район (с. Малиновка) — женщина, 56 лет
◾ Новоград-Волынский — женщина, 72 года;
◾ Лугинский район (с. Стоянка) — человек, 26 лет.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Украинские Национальные Новости

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