На Житомирщині лабораторно підтвердили 28 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Житомирській області лабораторно підтвердили 28 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.
За його словами, станом на 22:00 зафіксували 28 нових випадків в області. Серед них 8 випадків у Житомирі, 8 у Коростені, 6 випадків у Бердичеві, 2 випадки у Бердичівському районі, у Малинському районі - 1 , Новоград-Волинський - 1 та 1 в смт Лугини.
Загалом на Житомирщині 162 випадки захворювання на COVID-19.
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- В Житомирі 8 випадків:
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◾ дівчинка, 2 роки 10 місяців;
◾ чоловік, 45 років;
◾ чоловік, 28 років;
◾ жінка, 62 роки;
◾ чоловік, 42 роки
◾ жінка, 55 років.
◾ чоловік, 59 років;
◾ жінка, 41 років.
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- 2 випадки в Житомирському районі:
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◾ жінка, 40 років (с. Іванівка);
◾ чоловік, рік народження уточнюється, с. Болярка.
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- 6 випадків у Бердичеві:
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◾ чоловік, 58 років;
◾ хлопчик, 15 років;
◾ чоловік, 48 років;
◾ жінка, 52 роки;
◾ жінка, 44 роки;
◾ чоловік, 38 роки.
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- 8 випадків в Коростені:
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◾ дівчина, 19 років;
◾ хлопчик, 10 років;
◾ чоловік, 40 років;
◾ хлопець, 18 років;
◾ чоловік, 40 років;
◾ чоловік, 52 роки;
◾ жінка, 41 рік;
◾ жінка, 43 роки.
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- Зафіксовано по одному випадку:
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◾ Малин – чоловік, 56 років;
◾ Малинський район (с. Малинівка) – жінка, 56 років;
◾ Новоград-Волинський – жінка, 72 роки;
◾ Лугинський район (смт. Лугини) – чоловік, 26 років.
Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
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