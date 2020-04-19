В Житомирской области из-за коронавирусной болезни умерла 83-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Черняховском районе Житомирской области из-за коронавирусной болезни умерла 83-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ОГА, передает УНН.
"К сожалению, на Пасху, 19 апреля, в области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня от этого заболевания умерла жительница Черняховского района, которая была 1937 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 83-летняя женщина заболела 4 Апреля, 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз.
"К сожалению, 17 апреля женщине стало хуже, врачи применили интубацию. 19 апреля 2020 года была зафиксирована пятая смерть от коронавируса на территории Житомирской области", - резюмировали в ОГА.
Напомним, что первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в Житомирской области в Радомышле еще 13 марта, еще три летальных исхода позже произошли в Бердичеве.
Как сообщалось ранее в УНН, на Буковине за сутки умерло четыре человека с подозрением на COVID-19.