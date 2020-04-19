На Буковині за добу померло четверо людей з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Чернівецькій області за останню добу померло шість людей, у двох з яких було підтверджено зараження COVID-19, у чотирьох результати діагностики очікуються. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає УНН.
"У Чернівецькій області за останню добу померло 6 людей. У двох з них підтверджено зараження COVID-19. Ще у чотирьох очікуються результати діагностики. Один пацієнт з Чернівців з підозрою на коронавірус та складним супутнім онкозахворюванням помер перебуваючи дома", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний. Найбільше випадків захворювання - 889 - за даними МОЗ було зареєстровано саме в Чернівецькій області.