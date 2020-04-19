На Буковине за сутки умерло четыре человека с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Черновицкой области за последние сутки умерло шесть человек, в двух из которых было подтверждено заражение COVID-19 в четырех результаты диагностики ожидаются. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает УНН.
"В Черновицкой области за последние сутки умерло 6 человек. В двух из них подтверждено заражение COVID-19. Еще в четырех ожидаются результаты диагностики. Один пациент из Черновцов с подозрением на коронавирус и сложным сопутствующим онкозаболеванием умер находясь дома", - сообщили в ОГА.
Напомним, в Украине на 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный. Больше всего случаев заболевания - 889, по данным Минздрава, было зарегистрировано именно в Черновицкой области.