На Житомирщині через коронавірусну хворобу померла 83-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Черняхівському районі Житомирської області через коронавірусну хворобу померла 83-річна жінка. Про це повідомляє пресслужба ОДА, інформує УНН.
"На жаль, на Великдень, 19 квітня, в області зафіксований п’ятий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні від цього захворювання померла жителька Черняхівського району, яка була 1937 року народження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 83-річна жінка захворіла 4 квітня, 6 квітня з ознаками COVID-19 була госпіталізована. Вже на наступний день результати ПЛР-досліджень підтвердили діагноз.
"На жаль, 17 квітня жінці стало гірше, лікарі застосували інтубацію. 19 квітня 2020 року була зафіксована п’ята смерть від коронавірусу на території Житомирської області", - резюмували у ОДА.
Нагадаємо, що перший летальний випадок від COVID-19 зареєстрований на Житомирщині в Радомишлі ще 13 березня, ще три летальні випадки пізніше сталися у Бердичеві.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Буковині за добу померло четверо людей із підозрою на COVID-19.