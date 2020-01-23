В Житомирской области авто влетело в отбойник: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Житомирской области водитель автомобиля Jaguar не справился с управлением и влетел в отбойник, в результате чего его пассажир погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
"Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир легковушки, произошло вечером 22 января на 230 км автодороги Киев-Ковель. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 22 января, около 21:50, в селе Каменка водитель автомобиля Jaguar, 27-летний житель столицы, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником.
В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля, 32-летний житель города Киева. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина погиб на месте происшествия.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Киеве водитель въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия. В результате ДТП травмирован пассажир и мужчина, находившийся на остановке.