На Житомирщині авто влетіло у відбійник: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Житомирщині водій автомобіля Jaguar не впорався з керуванням та влетів у відбійник, внаслідок чого його пасажир загинув на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
"Дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув пасажир легковика, сталась увечері 22 січня на 230 км автодороги Київ-Ковель. Триває з’ясування усіх обставин події", - сказано у повідомленні.
Попередньо встановлено, що 22 січня, близько 21:50, у селі Кам'янці водій автомобіля Jaguar, 27-річний житель столиці, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з відбійником.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля, 32-річний житель міста Києва. Травми виявились несумісними з життям, чоловік загинув на місці пригоди.
Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, у Києві водій в’їхав у зупинку громадського транспорту та загинув на місці події. В результаті ДТП травмовано пасажира та чоловіка, що знаходився на зупинці.