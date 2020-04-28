В Житомирской области 45-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области во время ссоры между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого ножом и скрылся. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.