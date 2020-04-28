На Житомирщині 45-річний чоловік потрапив до лікарні з ножовим пораненням

ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Житомирщині під час сварки між двома чоловіками виник конфлікт внаслідок якого, один з чоловіків вдарив іншого ножем та втік. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.