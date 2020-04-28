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На Житомирщині 45-річний чоловік потрапив до лікарні з ножовим пораненням

На Житомирщині 45-річний чоловік потрапив до лікарні з ножовим пораненням

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Житомирщині під час сварки між двома чоловіками виник конфлікт внаслідок якого, один з чоловіків вдарив іншого ножем та втік. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.

За інформацією правоохоронців, 45-річного чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні із проникаючим пораненням черевної порожнини. Інцидент відбувся у селі Рачки Чуднівського району.

Працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що поблизу одного з приватних будинків між місцевим жителем та невідомим стався конфлікт, у ході якого один наніс іншому ножове поранення та втік. Правоохоронці опитали свідків та очевидців події та вилучили низку речових доказів.

"У ході наших дій ми встановили, що до завдання поранень потерпілому причетний 44-річний житель смт Великі Коровинці. Чоловіка розшукали впродовж півгодини на околиці села, де відбувались події. Підозрюваного затримали та доставили до відділення поліції. Нині йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння", – розповів начальник Чуднівського відділення поліції Сергій Данилюк.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває подальше досудове розслідування та вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства йому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у вбивстві безхатченка у Вінниці.

Українські Національні Новини

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