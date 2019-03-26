В Житомирской области 16-летняя девушка покончила жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера, 25 марта, в одном из сел Барановского района в подсобном помещении, по месту своего жительства, найдено тело повешенной 16-летней девушки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"25 марта старший брат и отец нашли в доме предсмертную записку, оставленную девушкой, а потом обнаружили в подсобном помещении и ее тело", - сообщили в полиции.
Девушка училась в 10 классе сельской школы. Проживала с отцом и двумя братьями, мать умерла. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.
Полицией было установлено, что накануне девушка находилась в Новоград-Волынском районе, где проживает ее знакомый, 1998 года рождения. В воскресенье вечером вернулась домой и жаловалась отцу о спорах с матерью мальчика.
По данному факту полиция начала уголовное производство, в рамках которого устанавливает все обстоятельства и причины.
Напомним, 16 марта, в Харькове с крыши многоэтажки спрыгнула 18-летняя девушка, которая от полученных травм скончалась в больнице.