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На Житомирщині 16-річна дівчина покінчила життя самогубством

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора, 25 березня, в одному з сіл Баранівського району у підсобному приміщенні, за місцем свого проживання, знайдено тіло повішеної 16-річної дівчини. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

На Житомирщині 16-річна дівчина покінчила життя самогубством

“25 березня старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили у підсобному приміщенні і її тіло”, — повідомили у поліції.

Дівчина навчалась в 10 класі сільської школи. Проживала з батьком і двома братами, матір померла. Раніше сім’я у поле зору правоохоронців не потрапляла.

Поліцією було встановлено, що напередодні дівчина перебувала у Новоград-Волинському районі, де проживає її знайомий, 1998 року народження. В неділю ввечері повернулась додому і жалілась батькові про суперечки з матір’ю хлопця.

За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого встановлює усі обставини та причини.

Нагадаємо, 16 березня, в Харкові з даху багатоповерхівки зістрибнула 18-річна дівчина, яка від отриманих травм померла в лікарні.

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