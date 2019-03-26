На Житомирщині 16-річна дівчина покінчила життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора, 25 березня, в одному з сіл Баранівського району у підсобному приміщенні, за місцем свого проживання, знайдено тіло повішеної 16-річної дівчини. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
“25 березня старший брат і батько знайшли у хаті передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили у підсобному приміщенні і її тіло”, — повідомили у поліції.
Дівчина навчалась в 10 класі сільської школи. Проживала з батьком і двома братами, матір померла. Раніше сім’я у поле зору правоохоронців не потрапляла.
Поліцією було встановлено, що напередодні дівчина перебувала у Новоград-Волинському районі, де проживає її знайомий, 1998 року народження. В неділю ввечері повернулась додому і жалілась батькові про суперечки з матір’ю хлопця.
За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, у рамках якого встановлює усі обставини та причини.
Нагадаємо, 16 березня, в Харкові з даху багатоповерхівки зістрибнула 18-річна дівчина, яка від отриманих травм померла в лікарні.