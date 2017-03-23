На завершение пожара на складе боеприпасов в Харьковской области влияет много факторов - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Завершение пожара на складе боеприпасов в Харьковской прогнозировать сложно, потому что это зависит от многих факторов, таких как направление ветра, разрыв осколков и поражения других хранилищ. Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Что касается прогнозов, когда это закончится. Потому что это зависит от направления ветра, разрыва осколков и поражения других хранилищ. У нас много есть складов железобетонных, я надеюсь, что они выдержат нагрузку и проблем не будет. Но, конечно, в первую очередь страдают хранилища, находящиеся на открытых площадках ", - сказал он.
Также С.Полторак отметил, что на складе находится почти весь харьковский гарнизон ВСУ и военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют склад и прилегающую территорию.
"Там (на складе в районе Балаклеи - ред.) находится практически весь харьковский гарнизон Вооруженных сил, все приведено в готовность, выехали и оцепили район проведения. Туда подтянулись и продолжают пребывания военнослужащие Нацгвардии, полиции, также соответствующие службы ГосЧС, которые разворачивают свои пункты, туда направлены колонны транспорта, чтобы была возможность уехать у людей, находящихся в опасной зоне. Вся эта работа продолжается и с каждой минутой объемы наращиваются, чтобы была возможность своевременно отреагировать ", - добавил он.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.