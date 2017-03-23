На завершение пожара на складе боеприпасов в Харьковской области влияет много факторов - С.Полторак

"Что касается прогнозов, когда это закончится. Потому что это зависит от направления ветра, разрыва осколков и поражения других хранилищ. У нас много есть складов железобетонных, я надеюсь, что они выдержат нагрузку и проблем не будет. Но, конечно, в первую очередь страдают хранилища, находящиеся на открытых площадках ", - сказал он.

Также С.Полторак отметил, что на складе находится почти весь харьковский гарнизон ВСУ и военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют склад и прилегающую территорию.

"Там (на складе в районе Балаклеи - ред.) находится практически весь харьковский гарнизон Вооруженных сил, все приведено в готовность, выехали и оцепили район проведения. Туда подтянулись и продолжают пребывания военнослужащие Нацгвардии, полиции, также соответствующие службы ГосЧС, которые разворачивают свои пункты, туда направлены колонны транспорта, чтобы была возможность уехать у людей, находящихся в опасной зоне. Вся эта работа продолжается и с каждой минутой объемы наращиваются, чтобы была возможность своевременно отреагировать ", - добавил он.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.